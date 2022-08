Snapchat ha abbattuto il suo drone per i selfie

(Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Dopo aver dichiarato che avrebbe ridotto in modo significativo le assunzioni, investito in pubblicità e cercato di trovare nuove fonti di reddito, Snap, la società che controlla, il servizio di messaggistica a scomparsa, stringe ulteriormente la cinghia e rinuncia allo sviluppo di Pixy, ilche aveva lanciato appena quattro mesi fa, ad aprile. A rivelare i piani della società di Evan Spiegel è il Wall Street Journal, entrato in possesso di alcune comunicazioni dello stesso Ceo ai dipendenti. Il Pixy è unpiccolo e leggero ed è stato progettato per essere più accessibile di altri droni: si avvia direttamente dal palmo della mano ed è in grado di produrre video che si sincronizzano con l'appin modo da poterli condividere. Snap aveva già provato a entrare nel mercato dell'hardware, con ...

