“Non ci parliamo più”. Da inseparabili a nemiche, la favola delle ex gieffine è finita (Di venerdì 19 agosto 2022) GF Vip 5, amiche inseparabili a perfette ‘sconosciute’. Forse avete già capito che stiamo parlando di Dayane Mello e sul rapporto di amicizia con l’ex gieffina. La modella brasiliana è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip. Tante le notizie trapelate dopo la sua esperienza nel reality e anche tanti cuori dei fan conquistati. Ma come procede la sua amicizia con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò? Dayane Mello su Rosalinda Cannavò, tutta la verità solo oggi. Un rapporto di amicizia nato davanti alle telecamere del GF Vip, ma poi? Legami che sembravano essere destinati a durare che si interrompono bruscamente, e motivi che riescono ad arrivare in superficie tra frecciatine e dichiarazioni a mezzo stampa. Ecco la verità della modella. Dayane Mello, la verità su Rosalinda Cannavò. La loro amicizia oggi “Il nostro rapporto è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) GF Vip 5, amichea perfette ‘sconosciute’. Forse avete già capito che stiamo parlando di Dayane Mello e sul rapporto di amicizia con l’ex gieffina. La modella brasiliana è stata unaprotagoniste indiscusse del GF Vip. Tante le notizie trapelate dopo la sua esperienza nel reality e anche tanti cuori dei fan conquistati. Ma come procede la sua amicizia con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò? Dayane Mello su Rosalinda Cannavò, tutta la verità solo oggi. Un rapporto di amicizia nato davanti alle telecamere del GF Vip, ma poi? Legami che sembravano essere destinati a durare che si interrompono bruscamente, e motivi che riescono ad arrivare in superficie tra frecciatine e dichiarazioni a mezzo stampa. Ecco la verità della modella. Dayane Mello, la verità su Rosalinda Cannavò. La loro amicizia oggi “Il nostro rapporto è ...

PagliariniSte : In #Lombardia nessuno vuole fare il medico di famiglia. In #Calabria non ci sono proprio i medici e devono arrivare… - mariannamadia : Hai perfettamente ragione, @SchirruLaura. Basta parlare di lavoro da remoto, piuttosto parliamo di nuove modalità d… - SimoneAlliva : Ma parliamo di Scalfarotto. Eterno “candidato gay”, dalle primarie del 2006 alle regionali del 2020. La sua legge c… - Alex_Bruzzi1975 : RT @pdnetwork: Nel nostro programma parliamo di lotta alla precarietà, #matrimonioegualitario, #legalizzazionecannabis e 85GW di #energiari… - DanielsH796 : @tuskatore @enricoI00 @saIva___ Ad oggi non mi potete dimostrare il contrario, è così stop. La roma sta adeguando (… -