Kokcu dice no alla Fiorentina: 'Non sarebbe un passo avanti, non è superiore al Feyenoord' (Di venerdì 19 agosto 2022) Vincenzo Italiano lo ha elogiato in conferenza stampa confermando l'interesse per lui ma Orlun Kokcu ha subito sbattuto la porta in faccia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Vincenzo Italiano lo ha elogiato in conferenza stampa confermando l'interesse per lui ma Orlunha subito sbattuto la porta in faccia...

sportli26181512 : Kokcu dice no alla Fiorentina: 'Non sarebbe un passo avanti, non è superiore al Feyenoord': Vincenzo Italiano lo ha… - cmdotcom : #Kokcu dice no alla #Fiorentina: 'Non sarebbe un passo avanti, non è superiore al Feyenoord' - Casti_F : RT @vfishkia: La Nazione dice che la Fiorentina ha deviato su Kokcu perché Barak e Bajrami si sono messi a litigare - vfishkia : La Nazione dice che la Fiorentina ha deviato su Kokcu perché Barak e Bajrami si sono messi a litigare -