“Il nostro dolore è grande | immenso” | Veronica Gentili e l’annuncio del lutto in diretta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Una notizia che ha suscitatocommozione sia all’interno del mondo degli avvocati che in quello della politica. Niccolò Ghedini, 62 anni, senatore di Forza Italia, è infatti venuto a mancare all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato in seguito ad una polmonite. Per lungo tempo Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi, aveva dovuto combattere con una grave forma di leucemia che aveva fortemente indebolito le sue difese immunitarie. Nei mesi scorsi si era sottoposto ad un trapianto di midollo proprio al San Raffaele, ma stando a quanto trapelato il decesso è avvenuto per una complicanza, la polmonite, contratta proprio per il suo stato di paziente immunodepresso. La notizia della morte di Niccolò Ghedini è stata data inanche dalla trasmissione di Rete 4, Controcorrente, condotta da ...