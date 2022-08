Filumena Marturano rivivrà su Rai 1 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo (Di venerdì 19 agosto 2022) Massimiliano Gallo - da Instagram Formano una coppia vincente, che ha saputo far sorridere ed emozionare il pubblico in Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. E per questo la Rai ha deciso di puntare ancora su di loro, su Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, per riportare in tv un classico del repertorio eduardiano, Filumena Marturano, sotto forma di film tv. Prodotto da Rai Fiction e Picomedia, diretto da Francesco Amato e girato a Napoli, il film presenterà al pubblico una riscrittura della storia creata da Eduardo De Filippo nel 1946 e da lui interpretata a teatro e poi al cinema insieme alla sorella Titina, prima che Sofia Loren e Marcello Mastroianni la facessero loro nel film Matrimonio all’Italiana del 1964. La storia di un’ex prostituta ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022)- da Instagram Formano una coppia vincente, che ha saputo far sorridere ed emozionare il pubblico in Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. E per questo la Rai ha deciso di puntare ancora su di loro, su, per riportare in tv un classico del repertorio eduardiano,, sotto forma di film tv. Prodotto da Rai Fiction e Picomedia, diretto da Francesco Amato e girato a Napoli, il film presenterà al pubblico una riscrittura della storia creata da Eduardo De Filippo nel 1946 e da lui interpretata a teatro e poi al cinema insieme alla sorella Titina, prima che Sofia Loren e Marcello Mastroianni la facessero loro nel film Matrimonio all’Italiana del 1964. La storia di un’ex prostituta ...

