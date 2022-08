Elezioni 2022, Salvini ‘chiude’ liste in attesa ok Meloni. Tensione in Fi (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Centrodestra al countdown finale per le liste elettorali. Se la Lega ha già ufficializzato alla stampa i suoi candidati agli uninominali di Camera e Senato, mancano all’appello gli alleati, Fdi e Forza Italia. Raccontano che ci sarebbero ancora vari nodi da sciogliere, in casa degli azzurri e tra i ‘centristi’ di ‘Noi moderati’. Nel partito di Silvio Berlusconi i problemi riguarderebbero ancora gli incroci uomo-donna e varie ‘caselle’ da riempire, oltre naturalmente alla scelta dei nomi da schierare. Tra le fila della cosiddetta quarta gamba della coalizione poi, tutti garantiti da Fratelli d’Italia, non è ancora chiaro chi candidare in alcuni ‘maggioritari’ e dove. Fi è in subbuglio, c’è la consapevolezza che la coperta è cortissima e i ‘tagli’ saranno tanti e dolorosi. Senza contare la partita del proporzionale, considerata dai più un vero e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Centrodestra al countdown finale per leelettorali. Se la Lega ha già ufficializzato alla stampa i suoi candidati agli uninominali di Camera e Senato, mancano all’appello gli alleati, Fdi e Forza Italia. Raccontano che ci sarebbero ancora vari nodi da sciogliere, in casa degli azzurri e tra i ‘centristi’ di ‘Noi moderati’. Nel partito di Silvio Berlusconi i problemi riguarderebbero ancora gli incroci uomo-donna e varie ‘caselle’ da riempire, oltre naturalmente alla scelta dei nomi da schierare. Tra le fila della cosiddetta quarta gamba della coalizione poi, tutti garantiti da Fratelli d’Italia, non è ancora chiaro chi candidare in alcuni ‘maggioritari’ e dove. Fi è in subbuglio, c’è la consapevolezza che la coperta è cortissima e i ‘tagli’ saranno tanti e dolorosi. Senza contare la partita del proporzionale, considerata dai più un vero e ...

