Cos'è e cosa rischiamo con la tempesta solare in arrivo (Di venerdì 19 agosto 2022) Se da una parte il maltempo ha colpito forte il nord Italia con morti e danni ancora da calcolare, dall'altra è anche il momento di ripararsi da una tempesta solare in arrivo sul nostro pianeta. In queste ore è in arrivo dal Sole un bombardamento di particelle ad alta energia che causeranno una tempesta geomagnetica di classe G3. Considerando la scala di gravità utilizzata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) degli Stati Uniti che va da G1 (debole) a G5 (estremamente forte), la turbolenza in arrivo non dovrebbe essere particolarmente grave, ma potrebbero registrarsi sbalzi alla rete elettrica, disturbi nei segnali radio e irregolarità con i segnali satellitari o GPS. Non solo, un livello di intensità G3 è in grado di creare le giuste condizioni affinché l'aurora ...

