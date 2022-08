sportli26181512 : Bojinov sicuro: ‘Vedrete, Radonjic andrà in una big’: Intervenuto a Sky Sport, l’ex attaccante Valeri Bojinov ha fa… -

Commenta per primo Intervenuto a Sky Sport, l'ex attaccante Valeriha fatto una previsione sul nuovo acquisto del Torino Nemanja Radonjic : 'Ve lo dico ora, dopo il Toro sonoche andrà in una big'.Non so se ha la stessa leadership di Del Piero ma diha tutte le qualità per arrivare a quei ... Pogba (getty images) tutte le notizie di juventusLeggi i commenti Serie a: tutte le ... Bojinov sicuro: 'Vedrete, Radonjic andrà in una big'