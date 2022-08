Anche Amazon copia TikTok (Di venerdì 19 agosto 2022) Il colosso dell'ecommerce sta testando un sistema di recensioni foto o video che riprendono lo stile della popolare app, per aumentare le interazioni e l'attendibilità dei commenti Leggi su wired (Di venerdì 19 agosto 2022) Il colosso dell'ecommerce sta testando un sistema di recensioni foto o video che riprendono lo stile della popolare app, per aumentare le interazioni e l'attendibilità dei commenti

ItaliaStartUp_ : Anche Amazon copia TikTok - giocarmon : \*/ Gli animali presenti nei battenti sono molteplici, anche se il leone, come dice appunto il nome, fa la parte… - MRZ1977 : RT @eolo_it: Non sei coperto dalla fibra? EOLO porta la connessione internet anche nel tuo piccolo comune e hai 3 mesi di Amazon Prime, inc… - Alex151172 : In America tra gli anni 60/70 c’è stato il boom dei centri commerciali, questo ha portato alla chiusura dei negozie… - jkjktaeyeon : @jungkookmysmile Ditemi che esce anche su amazon, altrimenti non so dove prenderlo pls ???????? -