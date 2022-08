Adesso anche Amazon vuole fare TikTok (Di venerdì 19 agosto 2022) La rivoluzione TikTok contagia anche Amazon che sta lavorando a un nuovo sistema di recensioni riprendendo lo stile dei video brevi resi celebri dal social network famoso in tutto il mondo. Nell’intento di migliorare l’attendibilità dei commenti e delle review sui prodotti, il colosso di Seattle sta testando la possibilità di aggiungere una nuova sezione sulla pagina prodotto dedicata proprio ai contenuti degli utenti in formato video orizzontale della durata di pochi secondi. Se già ora gli utenti possono allegare foto e video alle loro recensioni, questo nuovo format darà un’impronta più da community agli utenti provando a mettere così in risalto punti di forza e di debolezza di un articolo sottolineando il valore intrinseco dei migliori recensori del colosso e-commerce. Commenti di valore Siccome si può lasciare una recensione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 agosto 2022) La rivoluzionecontagiache sta lavorando a un nuovo sistema di recensioni riprendendo lo stile dei video brevi resi celebri dal social network famoso in tutto il mondo. Nell’intento di migliorare l’attendibilità dei commenti e delle review sui prodotti, il colosso di Seattle sta testando la possibilità di aggiungere una nuova sezione sulla pagina prodotto dedicata proprio ai contenuti degli utenti in formato video orizzontale della durata di pochi secondi. Se già ora gli utenti possono allegare foto e video alle loro recensioni, questo nuovo format darà un’impronta più da community agli utenti provando a mettere così in risalto punti di forza e di debolezza di un articolo sottolineando il valore intrinseco dei migliori recensori del colosso e-commerce. Commenti di valore Siccome si può lasciare una recensione ...

