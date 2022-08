Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 12:30 (Di giovedì 18 agosto 2022) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALL’A1 Roma FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA TRA IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E PONZANO RomaNO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD. CI SONO CODE DI 1 KM, PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE, DAL CASELLO DI Roma NORD CODE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE Roma. SEMPRE SULLA PONTINA NEL TRATTO TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A1FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA TRA IL NODO CON LA A24TERAMO E PONZANONO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD. CI SONO CODE DI 1 KM, PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE, DAL CASELLO DINORD CODE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE. SEMPRE SULLA PONTINA NEL TRATTO TRA CASTELNO E POMEZIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA ...

LuceverdeRoma : ?#Roma #eventi - Partita di #calcio ROMA-CREMONESE ??Stadio Olimpico ??#22agosto ?dalle 18,30 ??Previsto il consu… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-08-2022 - ComuneCarpi : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - BellelliAlberto : ?? Agosto non ferma il cantiere per riqualificare corso Roma Da lunedì 22 agosto, i lavori si sposteranno sul lato o… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-08-2022 -