(Di giovedì 18 agosto 2022)– Nella mattinata del 18 agosto 2022 i militari della Guardia Costiera di, assieme agli agenti della Polizia Locale, hanno sgomberato da un copioso quantitativo di attrezzature balneari lasciate incustodite un tratto dinella parte occidentale del litorale di, in prossimità della foce del fiume Sisto. Più di 1200 oggetti trae simili sono stati sottoposti ae rimossi, restituendo allafruizione circa un chilometro di litorale, che sino al momento dell’operazione risultava occupato preventivamente da ignoti con le proprie attrezzature al fine di accaparrarsi stabilmente le porzioni diprescelte. Lasciare ...

ilfaroonline : Terracina. Ombrelloni, sdraio e lettini occupavano la spiaggia libera: scatta il sequestro - nonnamarina49 : Terracina : Spiaggia libera ma occupata, blitz della Guardia Costiera: rimossi 600 tra ombrelloni e sdraio - News_24it : TERRACINA – Nella mattinata di oggi, 9 agosto, i militari della Guardia Costiera di Terracina, assieme agli agenti… - Latina_Oggi : Ombrelloni e lettini in spiaggia per occupare il posto: lo sgombero Operazione della Guardia Costiera nella zona de… - Lunanotizie : ?? Blitz all’alba sulla spiaggia di Terracina: rimossi 600 tra lettini e ombrelloni ?? Leggi qui… -

... hanno liberato una spiaggia totalmente assediata dagli abusivi: non solo sedie, lettini, ma anchee persino basamenti di cemento piazzati a un passo dal mare. A, sul litorale ...... da Latina a Sabaudia a, fino a Fondi (clicca qui ). I giovani che sono stati sorpresi ...divelti, lettini, sdraio ed attrezzature varie tutte ribaltate. Chioschi e gazebo spazzati ...Nella notte, sono state più di 300 le richieste d’aiuto arrivate al centralino dei vigili del fuoco Non si registrano danni a persone”. I forti venti che dalle 2 della notte appena trascorsa hanno int ...Anna Sardi è madre di Maurizio Mereu, un giovane uomo che si sposta in carrozzina. Dal loro arrivo a Terracina, il primo luglio, sono riusciti ad andare sulla spiaggia il 10 agosto ...