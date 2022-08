Sicilia nella morsa del fuoco: a Palermo i residenti scappano (Di giovedì 18 agosto 2022) Le fiamme sono arrivate fino alla periferia del capoluoguo Siciliano. Un intero palazzo è stato evacuato per via del fumo. Chiusi anche i negozi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Le fiamme sono arrivate fino alla periferia del capoluoguono. Un intero palazzo è stato evacuato per via del fumo. Chiusi anche i negozi

miwa_here : RT @freedomsempre68: ??INFO FLASH #Italia ????: A #Palermo in #Sicilia, un incendio devasta la città: gli abitanti fuggono in auto. Durante il… - palermo24h : Sicilia nella morsa del fuoco, a Palermo brucia la discarica di Bellolampo - Icus_0126 : RT @CanYamanMedia: ??NEW| #ViolaComeIlMare BTS ???? Vicario:Siamo nella meravigliosa spiaggia dì Mondello,vicino Palermo Bernabei: dove stia… - Im_Yamanist : RT @CanYamanMedia: ??NEW| #ViolaComeIlMare BTS ???? Vicario:Siamo nella meravigliosa spiaggia dì Mondello,vicino Palermo Bernabei: dove stia… - Tele_Nicosia : Sicilia nella morsa del fuoco, a Palermo brucia la discarica di Bellolampo -