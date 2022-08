Si torna indietro nel tempo: scoprirete quali erano i sogni di Gru a dodici anni. (Di giovedì 18 agosto 2022) Ve lo ricordate il cattivo Gru che vuole rubare la Luna? I suoi piccoli, buffi assistenti Minions che non fanno altro che combinare guai? E il dottor Nefario? Impossibile dimenticarsi personaggi del genere, nati nel 2010 e ora di nuovo in pista nel quinto capitolo della saga d’animazione dal titolo Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo (dal 18 agosto nelle sale). Impazza la Minions mania guarda le foto In questo nuovo episodio conosceremo il passato di Gru (la voce originale è di Steve Carell, quella italiana è ancora di Max Giusti). Com’era a dodici anni il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Ve lo ricordate il cattivo Gru che vuole rubare la Luna? I suoi piccoli, buffi assistenti Minions che non fanno altro che combinare guai? E il dottor Nefario? Impossibile dimenticarsi personaggi del genere, nati nel 2010 e ora di nuovo in pista nel quinto capitolo della saga d’animazione dal titolo Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo (dal 18 agosto nelle sale). Impazza la Minions mania guarda le foto In questo nuovo episodio conosceremo il passato di Gru (la voce originale è di Steve Carell, quella italiana è ancora di Max Giusti). Com’era ail ...

