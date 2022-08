Sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro a un imprenditore salernitano (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quest’oggi, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Giovanni Citarella (classe ‘68), figlio del defunto Gennaro, ucciso negli anni ’90 in un agguato camorristico in quanto ritenuto appartenente all’organizzazione criminale “Nuova Famiglia” di Carmine Alfieri. Il provvedimento di confisca fa seguito all’attività investigativa svolta dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno che aveva consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di richiedere e ottenere, nel mese di ottobre del 2021, il sequestro di prevenzione dei beni oggi sottoposti a confisca. In particolare nel provvedimento di confisca, il Tribunale di Salerno individua ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Quest’oggi, ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Giovanni Citarella (classe ‘68), figlio del defunto Gennaro, ucciso negli anni ’90 in un agguato camorristico in quanto ritenuto appartenente all’organizzazione criminale “Nuova Famiglia” di Carmine Alfieri. Il provvedimento di confisca fa seguito all’attività investigativa svolta dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno che aveva consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di richiedere e ottenere, nel mese di ottobre del 2021, il sequestro di prevenzione deioggi sottoposti a confisca. In particolare nel provvedimento di confisca, il Tribunale di Salerno individua ...

