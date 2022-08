Sassuolo: Muldur operato per l’infortunio alla caviglia (Di giovedì 18 agosto 2022) Operazione riuscita per l’esterno del Sassuolo, che aveva rimediato un infortunio alla caviglia durante la partita contra la Juventus Il Sassuolo ha reso noto che Mert Muldur, infortunatosi contro la Juventus alla prima di campionato alla caviglia, si è sottoposto ad un’operazione. Di seguito il comunicato del club. Forza Mert! Ti aspettiamo al più presto in campo ???Il bollettino medico è online su https://t.co/JX69bWqR8X#Muldur#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/c6Y8YRdJEx— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 18, 2022 «A seguito del trauma contusivo distorsivo riportato da Mert Muldur durante la gara Juventus-Sassuolo, gli accertamenti radiologici effettuati hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Operazione riuscita per l’esterno del, che aveva rimediato un infortuniodurante la partita contra la Juventus Ilha reso noto che Mert, infortunatosi contro la Juventusprima di campionato, si è sottoposto ad un’operazione. Di seguito il comunicato del club. Forza Mert! Ti aspettiamo al più presto in campo ???Il bollettino medico è online su https://t.co/JX69bWqR8X##ForzaSasol ?? pic.twitter.com/c6Y8YRdJEx— U.S.(@US) August 18, 2022 «A seguito del trauma contusivo distorsivo riportato da Mertdurante la gara Juventus-, gli accertamenti radiologici effettuati hanno ...

