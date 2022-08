Milano: investì e uccise 11enne, arrestato viaggiava a oltre 90 chilometri l'ora (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - viaggiava a una velocità "non inferiore a 90 chilometri l'ora circa a fronte del limite previsto in quel tratto di strada urbana pari a 50", Nour Amdouni, il 20enne alla guida dell'auto che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso un 11enne a Milano. E' uno dei dettagli che emerge nei confronti del ragazzo che oggi è stato arrestato dalla Polizia locale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura di Milano. L'arrestato, "già gravato di numerosi e recenti precedenti giudiziari", è indagato per omicidio stradale e fuga perché, alla guida di una Smart percorreva a velocità folle via Bartolini in direzione piazza Prealpi, e subito dopo aver superato il semaforo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022), 18 ago. (Adnkronos) -a una velocità "non inferiore a 90l'ora circa a fronte del limite previsto in quel tratto di strada urbana pari a 50", Nour Amdouni, il 20enne alla guida dell'auto che lo scorso 9 agosto ha investito e ucciso un. E' uno dei dettagli che emerge nei confronti del ragazzo che oggi è statodalla Polizia locale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura di. L', "già gravato di numerosi e recenti precedenti giudiziari", è indagato per omicidio stradale e fuga perché, alla guida di una Smart percorreva a velocità folle via Bartolini in direzione piazza Prealpi, e subito dopo aver superato il semaforo di ...

