GF Vip, interviste spoiler del settimanale CHI svelano chi farà parte del cast della nuova edizione? (Di giovedì 18 agosto 2022) Lunedì 19 settembre è la data individuata per l’inizio del GF Vip 7 e, anche se nel frattempo si conosce poco sui prossimi concorrenti che varcheranno la porta rossa, spuntano i primi spoiler sul cast. E arrivano, manco a dirlo, da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE :– GF VIP, ‘mi ha distrutto la carriera’: ex concorrente e attrice svela cosa è successo dopo il reality Alfonso Signorini fa spoiler sul cast del GF Vip sul settimanale Chi? Partiamo dal principio. spoiler veri e propri sul cast del GF Vip il settimanale Chi non ne ha fatti ma in molti hanno posto l’accento sul fatto che la rivista abbia intervistato alcune celebrità che potrebbero rivelarsi ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 agosto 2022) Lunedì 19 settembre è la data individuata per l’inizio del GF Vip 7 e, anche se nel frattempo si conosce poco sui prossimi concorrenti che varcheranno la porta rossa, spuntano i primisul. E arrivano, manco a dirlo, da Chi, ildiretto da Alfonso Signorini. Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE :– GF VIP, ‘mi ha distrutto la carriera’: ex concorrente e attrice svela cosa è successo dopo il reality Alfonso Signorini fasuldel GF Vip sulChi? Partiamo dal principio.veri e propri suldel GF Vip ilChi non ne ha fatti ma in molti hanno posto l’accento sul fatto che la rivista abbia intervistato alcune celebrità che potrebbero rivelarsi ...

