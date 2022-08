Flat tax e condono delle cartelle: a chi parla Matteo Salvini? (Di giovedì 18 agosto 2022) La campagna elettorale in vista delle elezioni anticipate del prossimo 25 settembre è ufficialmente entrata nel vivo nel corso dell’ultima settimana. Per la prima volta nella storia della Repubblica, milioni di italiani sdraiati in spiaggia sotto l’ombrellone – o impegnati in qualche escursione a piedi in montagna, piuttosto che nelle città d’arte – si sono ritrovati a spulciare i 101 simboli depositati dalle forze politiche (diminuiti poi a 70) nei giorni che portano al Ferragosto. Quello che arriva sarà invece il fine settimana dedicato alla presentazione delle liste dei candidati, con i capi dei partiti impegnati in una quanto mai difficile composizione degli elenchi che i cittadini troveranno esposti nei cartelli elettorali. A dare il via libera al domino delle candidature è stato il Partito Democratico guidato da Enrico Letta, che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) La campagna elettorale in vistaelezioni anticipate del prossimo 25 settembre è ufficialmente entrata nel vivo nel corso dell’ultima settimana. Per la prima volta nella storia della Repubblica, milioni di italiani sdraiati in spiaggia sotto l’ombrellone – o impegnati in qualche escursione a piedi in montagna, piuttosto che nelle città d’arte – si sono ritrovati a spulciare i 101 simboli depositati dalle forze politiche (diminuiti poi a 70) nei giorni che portano al Ferragosto. Quello che arriva sarà invece il fine settimana dedicato alla presentazioneliste dei candidati, con i capi dei partiti impegnati in una quanto mai difficile composizione degli elenchi che i cittadini troveranno esposti nei cartelli elettorali. A dare il via libera al dominocandidature è stato il Partito Democratico guidato da Enrico Letta, che ...

AlbertoBagnai : La progressistività della flat tax (non è un refuso), su #goofynomics: - Azione_it : Tre partiti, tre flat tax: la destra non trova un accordo nemmeno sulla proposta di bandiera. Quella di Fratelli d'… - repubblica : Iniqua, costosa e inapplicabile: quella di Fratelli d'Italia non e' flat tax, ma “fake tax”. L'analisi di Tito Boer… - vincenzo_dei : @PAOLANURNBERG Paola, i ricchi sono già a flat tax. Affitti e rendite finanziarie, redditi da posizione, sono a ced… - Ecatetriformis : RT @sibilla75: Se sei povero e voti la destra, fra flat tax, abolizione RdC e niente salario minimo, te lo meriti di essere povero. E pure… -