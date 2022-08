Enrico Letta, nomi horror in lista: perché ha fatto fuori i draghiani (Di giovedì 18 agosto 2022) Realizzare l'"agenda Draghi" dando un seggio sicuro alla pacifista rossa Laura Boldrini, che in parlamento si è rifiutata di votare in favore dell'invio delle armi a Kiev? Al compagno Nicola Fratoianni, che le 19 volte in cui è stato presente alle votazioni di fiducia ha sempre votato «No», e ieri ha attaccato di nuovo la scelta del governo di collocare il rigassificatore a Piombino? O magari ad Arturo Scotto, coordinatore del partitino Articolo Uno, che sino all'ultimo ha cercato di ricucire l'intesa con i Cinque Stelle, i primi killer del premier? E poi i Nicola Zingaretti, i Giuseppe Provenzano, gli Andrea Orlando e il resto dell'ala sinistra del partito, quelli per cui Giuseppe Conte era un dono del cielo alla causa progressista: tutti premiati per i loro meriti da Enrico Letta con una candidatura che è sinonimo di elezione certa. Fama di moderato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Realizzare l'"agenda Draghi" dando un seggio sicuro alla pacifista rossa Laura Boldrini, che in parlamento si è rifiutata di votare in favore dell'invio delle armi a Kiev? Al compagno Nicola Fratoianni, che le 19 volte in cui è stato presente alle votazioni di fiducia ha sempre votato «No», e ieri ha attaccato di nuovo la scelta del governo di collocare il rigassificatore a Piombino? O magari ad Arturo Scotto, coordinatore del partitino Articolo Uno, che sino all'ultimo ha cercato di ricucire l'intesa con i Cinque Stelle, i primi killer del premier? E poi i Nicola Zingaretti, i Giuseppe Provenzano, gli Andrea Orlando e il resto dell'ala sinistra del partito, quelli per cui Giuseppe Conte era un dono del cielo alla causa progressista: tutti premiati per i loro meriti dacon una candidatura che è sinonimo di elezione certa. Fama di moderato ...

