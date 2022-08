#È uscito “GEMINI RIGHTS”, il nuovo album di Steve Lacy (Di giovedì 18 agosto 2022) È uscito “GEMINI RIGHTS“, il nuovo album del cantautore e produttor statunitense rivelazione Steve Lacy. Il disco include anche la Hit che sta scalando le classifiche mondiali “BAD HABIT“; il brano attualmente vanta 70 MILIONI di stream e si trova nella TOP 10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. All’interno dell’album anche i brani “Mercury” (20 MILIONI di stream) e “Sunshine” feat. Fousheé (10 MILIONI di stream). “GEMINI RIGHTS” è una fusione di varie influenze musicali: da Caetono Veloso a The Love Below di Andre 3000, dai Beatles a Sly Stone fino ai suoi amici e compagni di band THE INTERNET. Un’esplosione emotiva, con canzoni dedicate all’ex fidanzata (nel brano “Static“: “Baby you got somethin’ in your ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) È“, ildel cantautore e produttor statunitense rivelazione. Il disco include anche la Hit che sta scalando le classifiche mondiali “BAD HABIT“; il brano attualmente vanta 70 MILIONI di stream e si trova nella TOP 10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. All’interno dell’anche i brani “Mercury” (20 MILIONI di stream) e “Sunshine” feat. Fousheé (10 MILIONI di stream). “” è una fusione di varie influenze musicali: da Caetono Veloso a The Love Below di Andre 3000, dai Beatles a Sly Stone fino ai suoi amici e compagni di band THE INTERNET. Un’esplosione emotiva, con canzoni dedicate all’ex fidanzata (nel brano “Static“: “Baby you got somethin’ in your ...

