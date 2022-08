Chi sono Silvia e Mattia, i Mollica’s protagonisti sul web e in tv con Due cuochi e un furgoncino? (Di giovedì 18 agosto 2022) Già da diverso tempo i frequentatori abituali del litorale toscano di Follonica conoscono molto bene il camioncino dei Mollica’s, alias Silvia Daddi e Mattia Maracci. Ora però il duo è diventato famoso praticamente in tutta Italia, grazie alla visibilità ottenuta sui social network che li ha portati a diventare la coppia dello street food. I video di Silvia e Mattia riscuotono un enorme successo sul web, tanto da sbarcare anche su Gambero Rosso Channel (Sky 133 e 415). La rubrica dei Mollica’s è un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione toscana, con un occhio non solo ai sapori di una volta ma anche ai modi di dire, che vengono spiegati sempre con grande precisione. Il segreto di Silvia e Mattia, oltre alla competenza, è anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Già da diverso tempo i frequentatori abituali del litorale toscano di Follonica conoscono molto bene il camioncino dei, aliasDaddi eMaracci. Ora però il duo è diventato famoso praticamente in tutta Italia, grazie alla visibilità ottenuta sui social network che li ha portati a diventare la coppia dello street food. I video diriscuotono un enorme successo sul web, tanto da sbarcare anche su Gambero Rosso Channel (Sky 133 e 415). La rubrica deiè un viaggio alla scoperta dei migliori piatti della tradizione toscana, con un occhio non solo ai sapori di una volta ma anche ai modi di dire, che vengono spiegati sempre con grande precisione. Il segreto di, oltre alla competenza, è anche ...

LuigiBrugnaro : Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli… - trash_italiano : MA SENZA TE CHI SONO IO? - CarloCalenda : Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impo… - lacittanews : Ha avuto un malore mentre camminava a riva, poi ha perso i sensi e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. L… - Landi2994 : @Agenzia_Ansa E gli altri che hanno perso la loro umile casa? A chi importa non sono famosi, giusto? -