Attenti a vincere alla lotteria, potrebbero richiedervi i soldi (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – A quanto pare nemmeno vincere alla lotteria potrebbe essere sicuro, visto potrebbero sempre richiederci i soldi, pure dopo anni. La storia avvenuta a Firenze, riportata su Tgcom24, lascia un’impronta di inquietudine piuttosto profonda. Avevano vinto 500mila euro, la Corte richiede la somma della lotteria dopo 10 anni Il fatto è avvenuto nell’ormai lontano 2012: avevano vinto alle macchinette videolottery quasi 500mila euro, ma la Corte d’appello di Firenze ha ordinato la restituzione della somma dieci anni dopo. La motivazione risiederebbe in un’anomalia del sistema della Snaitech, la marca della macchinetta, che aveva erogato tanti biglietti vincenti tutti insieme. All’epoca i tre vincitori, tutti toscani, ottennero i soldi con un decreto ingiuntivo del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – A quanto pare nemmenopotrebbe essere sicuro, vistosempre richiederci i, pure dopo anni. La storia avvenuta a Firenze, riportata su Tgcom24, lascia un’impronta di inquietudine piuttosto profonda. Avevano vinto 500mila euro, la Corte richiede la somma delladopo 10 anni Il fatto è avvenuto nell’ormai lontano 2012: avevano vinto alle macchinette videolottery quasi 500mila euro, ma la Corte d’appello di Firenze ha ordinato la restituzione della somma dieci anni dopo. La motivazione risiederebbe in un’anomalia del sistema della Snaitech, la marca della macchinetta, che aveva erogato tanti biglietti vincenti tutti insieme. All’epoca i tre vincitori, tutti toscani, ottennero icon un decreto ingiuntivo del ...

