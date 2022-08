Attentato in una moschea a Kabul: bilancio salito a 21 morti (Di giovedì 18 agosto 2022) Sale a 21 morti il bilancio delle vittime dell'Attentato che ieri ha colpito una moschea a Kabul. Lo ha reso noto la polizia. "Ieri si e' verificata un'esplosione in una moschea durante la preghiera ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Sale a 21ildelle vittime dell'che ieri ha colpito una. Lo ha reso noto la polizia. "Ieri si e' verificata un'esplosione in unadurante la preghiera ...

meb : “La tua parola ha spezzato il silenzio di una terra che non sa più tacere”. Il 9 agosto ’91 un attentato mafioso am… - danieledv79 : RT @84Andreac: @fcapoani @ultimora_pol Tu puoi preferire quella che vuoi ma dire che cambiare la costituzione rispettando l'iter democratic… - DailyMuslimIT : 21 morti e 33 feriti nell'attentato alla moschea di Kabul di Redazione Attentato fine settimana passata ad una mosc… - arybarbarella : RT @Hikizune: @seguimi2022 @razorblack66 Se non ricordo male, uscì dall'ospedale per andare a firmare l'acquisto. Si era fatto l'ufficio in… - VVazzari : Moschee nel mirino a Kabul: un attentato fa strage di fedeli. Al momento l'azione non è stata rivendicata da alcun… -