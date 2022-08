Alvino: “A chi mi ha criticato dico solo una cosa…” (Di giovedì 18 agosto 2022) Carlo Alvino interviene sui social dopo il sontuoso mercato del Napoli. Il giornalista e collega troppo spesso è stato oggetto non solo di critiche, che sono anche legittime, ma di attacchi personali e insulti che sono sempre fuori contesto e non dovrebbero esistere. Perché chi svolge un lavoro cerca di farlo sempre con personalità e nessuno merita di essere insultato. Da Carlo Alvino arriva una risposta da signore a chi lo ha sempre insultato: “Quante cose avrei da dire, non a chi ha criticato (per troppo amore) ma solo a chi mi ha offeso pesantemente ed usato violenza verbale nei miei confronti, preferisco dire però solo Forza Napoli Sempre e tornate a far battere i vostri cuori per una passione che dura tutta la vita“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) Carlointerviene sui social dopo il sontuoso mercato del Napoli. Il giornalista e collega troppo spesso è stato oggetto nondi critiche, che sono anche legittime, ma di attacchi personali e insulti che sono sempre fuori contesto e non dovrebbero esistere. Perché chi svolge un lavoro cerca di farlo sempre con personalità e nessuno merita di essere insultato. Da Carloarriva una risposta da signore a chi lo ha sempre insultato: “Quante cose avrei da dire, non a chi ha(per troppo amore) maa chi mi ha offeso pesantemente ed usato violenza verbale nei miei confronti, preferisco dire peròForza Napoli Sempre e tornate a far battere i vostri cuori per una passione che dura tutta la vita“. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

