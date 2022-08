Alessia Marcuzzi e la confessione su una triste verità | “Quando ho tradito…”

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 18 agosto 2022)fa unache lascia il pubblico senza parole: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle conduttrici che da sempre ha dimostrato il suo grande talento e la sua professionalità è proprio lei, la bellissima. Ella è diventata per anni un volto molto apprezzato dal pubblico Mediaset per i suoi famosi programmi che hanno riscosso sempre un ottimo successo fra cui L’isola dei famosi, Le Iene e il Grande Fratello. Inoltre, in passato ha condotto anche il programma tutto musicale Festivalbar. Di recente ha fatto unache ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)L’esordio per la bellaè avvenuto nel 1991 con il programma Attenti al dettaglio, successivamente seguito con ...