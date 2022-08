Verona, un tifoso del Napoli denuncia un fatto vergognoso: “Ero con i miei figli e una signora…” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una signora, tifosa del Verona protagonista di un episodio vergognoso ai danni di alcuni tifosi napoletani, bambini compresi. Verona ancora una volta protagonista di episodi di razzismo, non solo nei confronti di Osimhen, ma anche nei confronti dei tifosi napoletani e della città partenopea. Il Verona ha avuto una multa di 12mila euro (avete letto bene, 12mila, una miseria) perché la parte più becera della sua tifoseria ha intonato cori insultanti di matrice territoriale. I tifosi azzurri presenti al Bentegodi, sui social hanno raccontato moltissimi episodi di discriminazione, eventi che hanno segnato anche alcuni bambini accorsi pieni di entusiasmo allo stadio per la prima stagionale del Napoli: Un racconto in particolare ha colpito l’attenzione di molti utenti. Un tifoso del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Una signora, tifosa delprotagonista di un episodioai danni di alcuni tifosi napoletani, bambini compresi.ancora una volta protagonista di episodi di razzismo, non solo nei confronti di Osimhen, ma anche nei confronti dei tifosi napoletani e della città partenopea. Ilha avuto una multa di 12mila euro (avete letto bene, 12mila, una miseria) perché la parte più becera della sua tifoseria ha intonato cori insultanti di matrice territoriale. I tifosi azzurri presenti al Bentegodi, sui social hanno raccontato moltissimi episodi di discriminazione, eventi che hanno segnato anche alcuni bambini accorsi pieni di entusiasmo allo stadio per la prima stagionale del: Un racconto in particolare ha colpito l’attenzione di molti utenti. Undel ...

