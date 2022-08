Trump-hacker: sottratti i dati del voto in Georgia del 2020 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella serie di scoop sui misfatti di Trump durante e dopo la sua permanenza alla Casa bianca, l’ultima rivelazione arriva dal Washington Post. Il quotidiano ha ottenuto una serie di email L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella serie di scoop sui misfatti didurante e dopo la sua permanenza alla Casa bianca, l’ultima rivelazione arriva dal Washington Post. Il quotidiano ha ottenuto una serie di email L'articolo proviene da il manifesto.

armdigennaro : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… - Marxili : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… - paola_guarino : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… - Vannini2016 : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… - universo_astro : RT @peraltro: La guerra è la verità che ci attendeva al termine della post-verità, parola dell’anno 2016, l’anno in cui Trump, in campagna… -