Torino, il caso Lukic rientrato a metà: la decisione di Cairo spiazza tutti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il caso riguardato Sasa Lukic in casa Torino è definitivamente rientrato? La decisione di Cairo ha spiazzato tutti In casa Torino sono state settimane bollenti. Il calciomercato tiene botta, certo, ma c’è anche un altro aspetto che ha tenuto tutta la piazza con il fiato sospeso. La situazione di Sasa Lukic è stata molto particolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilriguardato Sasain casaè definitivamente? LadihatoIn casasono state settimane bollenti. Il calciomercato tiene botta, certo, ma c’è anche un altro aspetto che ha tenuto tutta la piazza con il fiato sospeso. La situazione di Sasaè stata molto particolare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FabioVolo : @guidotolomei Solo che se resterà a Torino Rabiot sarà fuori dalla lista Champions e molto probabilmente giocherà t… - Vincenzo140893 : RT @VincenzoCund: ci sarà a novembre potrebbe far cambiare le carte in tavola. Difatti Rabiot rischia, nel caso dovesse rimanere a Torino,… - Meruoane81 : RT @VincenzoCund: ci sarà a novembre potrebbe far cambiare le carte in tavola. Difatti Rabiot rischia, nel caso dovesse rimanere a Torino,… - VincenzoCund : ci sarà a novembre potrebbe far cambiare le carte in tavola. Difatti Rabiot rischia, nel caso dovesse rimanere a To… - CitroGuarino : @Cazzaccimiei1 @annamaria_renzi Peggio ancora un tizio che abita a Torino e viene giù da me perché il collegio sicu… -