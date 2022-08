Salento, il caldo fa una strage: 3 morti in poche ore, stroncati da malore in spiaggia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sale a tre il numero delle persone decedute oggi a causa di malori sulle spiagge del Salento, probabilmente dovuti alle temperature elevate. Dopo l'88enne Antonio Crocetta, deceduto stamattina a Santa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sale a tre il numero delle persone decedute oggi a causa di malori sulle spiagge del, probabilmente dovuti alle temperature elevate. Dopo l'88enne Antonio Crocetta, deceduto stamattina a Santa ...

Sandro_Russo74 : Caldo e malori sulle spiagge del #Salento, tre vittime - corrmezzogiorno : #Bari Caldo e malori sulle spiagge del Salento, tre vittime - leggoit : #salento, il #caldo fa una strage: 3 morti in poche ore, stroncati da malore in spiaggia - worklimate : RT @PippiMellone: Dopo mesi bollenti, oggi nel Salento è piovuto, con i soliti temporali. Il caldo dà tregua ma lo stress termico sul #lavo… - pino_nostro : RT @carminedeblasi: Fa caldo? No, è... #Salento -