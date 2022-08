‘Non puoi lasciarmi’: perseguita la ex, la insegue e la sperona con l’auto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non ce la faceva a rassegnarsi, ad accettare la fine di quella storia d’amore. E così ha pensato bene di perseguitare la ex compagna, di minacciarla e di trasformarsi in un ‘mostro’, facendo vivere la donna nella paura. Fino a quando dalle parole non è passato ai fatti e con l’auto l’ha prima inseguita, poi l’ha speronata facendola uscire di strada. Uomo violento a Gaeta Tutto risale a diverse settimane fa. Il 9 giugno scorso l’uomo, dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, ha deciso di mettersi alla guida. E di inseguire per le strade di Gaeta, in provincia di Latina, con la vettura la compagna. Poi ha speronato l’auto di lei, le ha fatto perdere il controllo e l’ha fatta uscire di strada. La richiesta di aiuto La donna, spaventata, è riuscita a chiedere aiuto, a fuggire tra gli automobilisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non ce la faceva a rassegnarsi, ad accettare la fine di quella storia d’amore. E così ha pensato bene dire la ex compagna, di minacciarla e di trasformarsi in un ‘mostro’, facendo vivere la donna nella paura. Fino a quando dalle parole non è passato ai fatti e conl’ha prima inseguita, poi l’hata facendola uscire di strada. Uomo violento a Gaeta Tutto risale a diverse settimane fa. Il 9 giugno scorso l’uomo, dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, ha deciso di mettersi alla guida. E di inseguire per le strade di Gaeta, in provincia di Latina, con la vettura la compagna. Poi hatodi lei, le ha fatto perdere il controllo e l’ha fatta uscire di strada. La richiesta di aiuto La donna, spaventata, è riuscita a chiedere aiuto, a fuggire tra gli automobilisti ...

