Napoli, ora l'all in su Raspadori: tra De Laurentiis e il Sassuolo resta un ultimo ostacolo (Di mercoledì 17 agosto 2022) La storia si avvicina alla chiusura: in positivo o in negativo, per il Napoli è il momento di definire la situazione Raspadori. La distanza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) La storia si avvicina alla chiusura: in positivo o in negativo, per ilè il momento di definire la situazione. La distanza...

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - AlfredoPedulla : Con tutto il rispetto per le parole di #Dionisi la verità è che #Raspsdori ha chiesto nuovamente di andare al #Napoli. Attesa ora minima - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, IN CHIUSURA #NDOMBELÈ DAL TOTTENHAM: UN MILIONE PER IL PRESTITO E DIRITTO DI RISCATTO… - cmdotcom : #Napoli, ora l'all in su #Raspadori: tra De Laurentiis e il #Sassuolo resta un ultimo ostacolo - sportli26181512 : Napoli, ora l'all in su Raspadori: tra De Laurentiis e il Sassuolo resta un ultimo ostacolo: La storia si avvicina… -