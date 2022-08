Musk parla di libertà ma scrive per chi censura (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vuole acquistare Twitter perché “è la piazza della libertà di parola che sta alla base di una democrazia funzionante”. Poi scrive un editoriale per una rivista del Partito comunista cinese gestita dall’agenzia di censura e sorveglianza di Internet. C’è qualcosa di leggermente contraddittorio, in Elon Musk. Sarà che i grandi visionari hanno una forma mentis particolare, ma il nome del fondatore di Tesla su un organo di stampa gestito dal Pcc, la formazione politica di Xi Jinping che guida la Cina, non esattamente il miglior esempio di sovranità popolare, un pochino stride. Il mensile, fondato col nome di New Media, all’inizio di quest’anno è stato rinominato China Cyberspace. Ed è gestito dalla Cyberspace aministration of China (Cac), che dal 2013 ha il compito di far rispettare le politiche relative ai contenuti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Vuole acquistare Twitter perché “è la piazza delladi parola che sta alla base di una democrazia funzionante”. Poiun editoriale per una rivista del Partito comunista cinese gestita dall’agenzia die sorveglianza di Internet. C’è qualcosa di leggermente contraddittorio, in Elon. Sarà che i grandi visionari hanno una forma mentis particolare, ma il nome del fondatore di Tesla su un organo di stampa gestito dal Pcc, la formazione politica di Xi Jinping che guida la Cina, non esattamente il miglior esempio di sovranità popolare, un pochino stride. Il mensile, fondato col nome di New Media, all’inizio di quest’anno è stato rinominato China Cyberspace. Ed è gestito dalla Cyberspace aministration of China (Cac), che dal 2013 ha il compito di far rispettare le politiche relative ai contenuti ...

