L' Italia divisa in due con nubifragi Centro-Nord e 45 gradi al Sud

AGI - Temperature fino a 45 gradi in Sicilia e nubifragi al Nord. Uno scenario inquietante che inizierà tra poche ore ed avrà il picco dei fenomeni intensi e delle temperature africane tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto. L'Italia sarà divisa in due, nettamente, tra il maltempo e la sesta ondata di caldo africano: un quadro complesso, difficile, con l'arrivo della prima perturbazione atlantica dopo tanti mesi di siccità al Nord, e con il richiamo (a causa di questa perturbazione) di un flusso molto caldo dalla Tunisia. I fenomeni temporaleschi sono attesi dal pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest, in graduale spostamento verso il resto del settentrione nella giornata di domani quando sarà colpito anche parte del Centro, in particolare Toscana, Umbria ...

