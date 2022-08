Kabul, esplosione in una moschea: almeno 20 morti e 40 feriti. Tra le vittime anche l'imam (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mercoledì una violenta esplosione ha colpito una moschea a Kabul. Secondo i media locali, che citano al Jazeera, ci sarebbero almeno 20 morti e 40 feriti ma le informazioni sono al momento... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mercoledì una violentaha colpito una. Secondo i media locali, che citano al Jazeera, ci sarebbero20e 40ma le informazioni sono al momento...

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - ilpost : C’è stata una grande esplosione in una moschea a Kabul: ci sono decine di feriti - fattoquotidiano : Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: almeno 20 vittime e 40 feriti. Morto anche un bimbo di 7 anni - GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: #Afghanistan, esplosione in una moschea a #Kabul, decine di vittime. Secondo Al Jazeera almeno 20 morti e 40 feriti - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: almeno 20 vittime e 40 feriti. Morto anche un bimbo di 7 anni https:/… -