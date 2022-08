“In vacanza con te”. Bianca Guaccero in compagnia del suo amore. E si dichiara “in cammino” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bianca Guaccero, la vacanza continua. Un’estate densa per Bianca dopo l’addio a Detto Fatto. Era il 5 maggio quando, dopo ben 4 edizioni della trasmissione che l’hanno vista alla guida del timone, con gli occhi lucidi per l’emozione, la conduttrice italiana ha salutato calorosamente il suo amato pubblico di fan. Bianca Guaccero, vacanza in compagnia. Pochi giorni fa per l’ex conduttrice di Detto Fatto era arrivato il momento di rivedere le sue più care amiche e trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e dello svago. “Erano anni che non ballavo così”, scrive nel post subito dopo la serata trascorsa con le amiche. Bianca Guaccero, vacanza in compagnia di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022), lacontinua. Un’estate densa perdopo l’addio a Detto Fatto. Era il 5 maggio quando, dopo ben 4 edizioni della trasmissione che l’hanno vista alla guida del timone, con gli occhi lucidi per l’emozione, la conduttrice italiana ha salutato calorosamente il suo amato pubblico di fan.in. Pochi giorni fa per l’ex conduttrice di Detto Fatto era arrivato il momento di rivedere le sue più care amiche e trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento e dello svago. “Erano anni che non ballavo così”, scrive nel post subito dopo la serata trascorsa con le amiche.indi una ...

alebrunetti00 : @tonyxofan Sono stato una settimana in vacanza con amici, mi sono trovato molto bene.. città tenuta benissimo, pien… - swanjmjk : Io e mia cugina tornare più forti di prima post vacanza, con una valanga di episodi di bl che abbiamo iniziato - Stegosauro : @QLexPipiens Penso sia implicita e volontaria ammissione che se si smettesse coi tamponi la pandemia sarebbe morta… - shwasdream : i miei: l’anno prossimo non ci vieni in vacanza con noi ma chi cazzo ci vuole venire in vacanza con voi teste di m… - kontross : @mariamacina Questi han regalato i soldi alle banche messo sul lastrico molti risparmiatori.. tagliato fondi alla s… -