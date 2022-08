Gaeta, non accetta la fine della relazione e sperona l’auto della ex (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gaeta – Il 13 agosto 2022 a Gaeta i militari della Stazione Carabinieri di Terracina, collaborati per l’occasione dai militari della locale Tenenza, hanno dato attuazione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne di Gaeta, noto alle forze dell’ordine. I fatti che hanno portato all’emissione dell’ordinanza erano stati commessi per ultimo il 9 giugno scorso, quando dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, il predetto, incapace di accettare la fine di una relazione sentimentale, ha inseguito con la propria auto e speronato la macchina su cui viaggiava l’ex compagna, facendole perdere il controllo dell’auto. La donna è riuscita, però, a fuggire e a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– Il 13 agosto 2022 ai militariStazione Carabinieri di Terracina, collaborati per l’occasione dai militarilocale Tenenza, hanno dato attuazione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 55enne di, noto alle forze dell’ordine. I fatti che hanno portato all’emissione dell’ordinanza erano stati commessi per ultimo il 9 giugno scorso, quando dopo una videochiamata dal tenore minaccioso, il predetto, incapace dire ladi unasentimentale, ha inseguito con la propria auto eto la macchina su cui viaggiava l’ex compagna, facendole perdere il controllo del. La donna è riuscita, però, a fuggire e a ...

CorriereCitta : 'Non puoi lasciarmi': perseguita la ex, la insegue e la sperona con l'auto