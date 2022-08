"Funziona... Vi spiego perché è Letta a essere incapace" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ettore Rosato difende la sua legge elettorale e attacca il segretario dem: "È stato incapace di abbozzare una coalizione. Con il Mattarellum sarebbe andata anche peggio per il Pd" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ettore Rosato difende la sua legge elettorale e attacca il segretario dem: "È statodi abbozzare una coalizione. Con il Mattarellum sarebbe andata anche peggio per il Pd"

armandosiri : Vi propongo la mia intervista di oggi su @LaVeritaWeb. Da giorni non faccio altro che leggere e ascoltare falsità… - infoitinterno : 'Funziona... Vi spiego perché è Letta a essere incapace' - piccolomostroo : @naive17_ @pukka212 @21predatorXr naive appena ci vediamo andiamo in un bar e ti spiego come funziona lo slime della fessa - AnnaTez82 : @fede_sinistra @ggiadamar Guarda, te lo spiego volentieri: il tuo vaccino, con il quale ti hanno permesso di girare… - CRISTIN41967228 : RT @armandosiri: Vi propongo la mia intervista di oggi su @LaVeritaWeb. Da giorni non faccio altro che leggere e ascoltare falsità incredi… -