CINCINNATI, NADAL-CORIC E IL SOGNO DI TORNARE NUMERO UNO (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cinque settimane dopo, riecco Rafa NADAL. Che risorge sempre, da moderna araba fenice: imbattuto nelle 19 sfide slam disputate nell’anno solare (a Wimbledon si è ritirato prima di giocare la semifinale contro Kyrgios), a CINCINNATI sogna di poter rimettere piede addirittura sul primo posto del ranking mondiale, anche se per farlo dovrebbe conquistare il trofeo (l’unica volta che c’è riuscito, nel 2013, superò in finale Isner imponendosi in due tiebreak) e sperare che Medvedev non avanzi fino ai quarti di finale, ipotesi quest’ultima abbastanza improbabile. Ma non è tanto il ritorno in vetta al ranking a solleticare l’interesse di Rafa, quanto piuttosto la voglia di rimettersi in carreggiata dopo lo stop obbligato al Championship e la decisione di non scendere in campo a Montreal, complice ancora il fastidio muscolare che l’aveva costretto a salutare la ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cinque settimane dopo, riecco Rafa. Che risorge sempre, da moderna araba fenice: imbattuto nelle 19 sfide slam disputate nell’anno solare (a Wimbledon si è ritirato prima di giocare la semifinale contro Kyrgios), asogna di poter rimettere piede addirittura sul primo posto del ranking mondiale, anche se per farlo dovrebbe conquistare il trofeo (l’unica volta che c’è riuscito, nel 2013, superò in finale Isner imponendosi in due tiebreak) e sperare che Medvedev non avanzi fino ai quarti di finale, ipotesi quest’ultima abbastanza improbabile. Ma non è tanto il ritorno in vetta al ranking a solleticare l’interesse di Rafa, quanto piuttosto la voglia di rimettersi in carreggiata dopo lo stop obbligato al Championship e la decisione di non scendere in campo a Montreal, complice ancora il fastidio muscolare che l’aveva costretto a salutare la ...

