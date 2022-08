fisco24_info : Borsa: Milano interrompe rialzi con Stm, Saipem e Pirelli: Giù Iveco, Tim e Mps, bene Campari, Eni e Utility - zazoomblog : Borsa: Milano chiude in deciso ribasso ( - 104%) - #Borsa: #Milano #chiude #deciso - infoiteconomia : Borsa: Milano negativa (-0,2%), giù Iveco, Tenaris e Saipem - infoiteconomia : Borsa: Milano peggiora con Europa, male Saipem, Mps, Pirelli - infoiteconomia : Borsa: Wall Street ai minimi spinge giu' Europa, -1% Milano e -2% Francoforte -

Agenzia ANSA

Seduta negativa per Piazza Affari che pone fine a una serie di quattro rialzi consecutivi, in scia alle vendite che hanno interessato tutte le Borse europee e Wall Street. L'indice Ftse Mib ha perso l'...Seduta in calo per, che retrocede dell'1,04% e chiude a 22.757,81 punti. 17 - 08 - 2022 18:15 Borsa: Milano peggiora con Europa, male Saipem, Mps, Pirelli - Economia (ANSA) - MILANO, 17 AGO - Seduta negativa per le Borse europee, che scontano i timori per gli impatti sulla crescita che potrebbero derivare ...Seduta negativa per Piazza Affari che pone fine a una serie di quattro rialzi consecutivi, in scia alle vendite che hanno interessato tutte le Borse europee e Wall Street. (ANSA) ...