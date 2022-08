Arisa esce a pezzi dalla storia con Vito Coppola | la frecciatina non passa inosservata

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”, ha confidatointervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi in riferimento alla sua ultima relazione conconCome ben sapete la cantante ha da poco concluso la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

a pezzi dalla storia con Vito Coppola Come ben sapete la cantante ha da poco concluso la sua storia d'amore con il celebre b allerino conosciuto durante l'ultima edizione di Ballando con ...scolaretta e ce la ritroviamo nuda. Tra le mille trasformazioni nell'aspetto fisico,esordisce al Festival di Sanremo nel 2009 in versione brava ragazza. Attualmente in un recente post su ... Arisa distrutta dalla storia con Vito Coppola: la dolorosa frecciatina Via gli occhiali (da anni), i capelli (a fasi alterne) e i vestiti dei tempi (il 2009) di «Sincerità». E, adesso, via anche i chili a suo avviso di troppo. La cantante genovese Arisa, 39 anni il pross ...Nella prossima stagione infatti, l’artista tornerà ad occupare una delle cattedre della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, prendendo il posto dell’uscente Anna Pettinelli. Sempre molto attiva sui ...