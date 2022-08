YouTube potrebbe trasformarsi in un hub di canali (e dare una mano a Netflix e Dazn) (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Un contenitore online per i servizi di streaming video. Sono questi i piani di YouTube, piattaforma controllata da Alphabet, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Per il quotidiano la nuova piattaforma (di fatto un “negozio” di canali online, un channel store) sarebbe in lavorazione da almeno 18 mesi e potrebbe essere disponibile già da questo autunno. I concorrenti? Amazon, Apple, Roku (non disponibile in Italia, fornisce ad esempio un abbonamento Paramount+ sul suo canale), i loro nomi. La mossa permetterebbe a YouTube di non spendere soldi per contenuti originali, consentendo accesso ad altri servizi di streaming, generando entrate: YouTube fungerebbe da intermediario tra streamer e abbonato, prendendo una percentuale della quota di abbonamento. YouTube ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Un contenitore online per i servizi di streaming video. Sono questi i piani di, piattaforma controllata da Alphabet, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Per il quotidiano la nuova piattaforma (di fatto un “negozio” dionline, un channel store) sarebbe in lavorazione da almeno 18 mesi eessere disponibile già da questo autunno. I concorrenti? Amazon, Apple, Roku (non disponibile in Italia, fornisce ad esempio un abbonamento Paramount+ sul suo canale), i loro nomi. La mossa permetterebbe adi non spendere soldi per contenuti originali, consentendo accesso ad altri servizi di streaming, generando entrate:fungerebbe da intermediario tra streamer e abbonato, prendendo una percentuale della quota di abbonamento....

