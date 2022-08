Traffico Roma del 16-08-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto sempre poco ilnella capitale nessuna segnalazione particolare sul grande raccordo anulare nel tratto Urbano della A24-teramo e che sulle stradine prossimità della città a Monteverde nuovo per allagamento in via Bernardino Ramazzini ancora chiusa la strada tra via Giacomo Folchi & via Federico Di Donato gli autobus di transitano su di un corso alternativo al Aurelio ricordiamo che via Innocenzo XI è chiusa ala causa di una voragine la probabile riapertura il prossimo 18 di agosto in zona San Pietro chiusa via Paolo II per urgenti sulla conduttura dell’acqua ed infine per il trasporto pubblico sospesi fino al 20 di agosto i lavori sulla metro mareLido pertanto rimane regolare l’intera tratta nelle ore serali ...