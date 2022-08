Torvaianica | giovane completamente ubriaco tenta di aggredire i Carabinieri | denunciato

(Di martedì 16 agosto 2022) Ha alzato un po’ troppo il gomito e si è scagliato contro iche lo avevano fermato per un controllo. Succede anel Ponte di Ferragosto appena trascorso. Qui i Militari della Compagnia di Pomezia hannoa piede libero un 25enne romeno, senza fissa dimora, che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nel corso di un controllo, ha dapprima inveito verbalmente contro di loro – proferendo frasi oltraggiose e minacce – e, successivamente, ha ancheto di aggredirli fisicamente. Leggi anche: Non si fermano all’alt: inseguimento da film daa Ostia I controlli a Roma e Provincia per Ferragosto Sempre sul litorale di Pomezia è stato deferito anche un 33enne il quale, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi ...

Notte di Ferragosto come da copione a Torvaianica e Tor San Lorenzo, anche in barba alle ordinanze che vietano i falò e i campeggi in spiaggia. È stata una notte di festa, con musiche e balli, dopo du ...Non si sono fermati all'alt intimato dai Carabinieri di Pomezia, che erano in strada per un normale controllo. E hanno pensato bene di fuggire a tutta velocità sulla litoranea, quella che da Torvaiani ...