Squalificati Serie A | ecco chi salterà la seconda giornata

(Di martedì 16 agosto 2022) In archivio la primadiA, il Giudice Sportivo ha diramato la lista degliper il secondo turno di campionato

PianetaMilan : #Squalificati #SerieA: ecco chi salterà la seconda giornata - infoitsport : Serie A, gli squalificati dopo la prima giornata di campionato - CalcioPillole : #SerieA, gli squalificati dopo la prima giornata di campionato - ParliamoDiNews : Serie A, tre squalificati: multa al Verona per cori anti Napoli #serie #squalificati #multa #verona #cori #anti… - spaziocalcio : #SerieA, i primi squalificati del campionato -

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1.a giornata del campionato diA TIM 2022/23. 1 giornata di squalifica : Escalante (Cremonese), Maximiano (Lazio), Soumaoro (Bologna).VERONA - Sono in tutto tre i giocatoridopo la prima giornata diA. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Gonzalo Escalante della Cremonese e di Adam Soumaoro ...ANSA) – ROMA, 16 AGO – Sono in tutto tre i giocatori squalificati dopo la prima giornata di Serie A. Secondo le decisioni del giudice sportivo, si tratta del portiere della Lazio Luis Maximiano, di Go ...Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 12 mila euro al Verona “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara (contro il Napoli), intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territori ...