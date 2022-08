"Scusate, ora vi dico una cosa": La Russa scatenato zittisce tutti in un secondo (Di martedì 16 agosto 2022) A L'Aria Che Tira botta e risposta serrato tra Ignazio La Russa, Mario Capanna e la grillina Carla Ruocco. Al centro della puntata c'è il tema del presidenzialismo e le parole, travisate di Berlusconi su Mattarella. La Russa ha spiegato che la riforma si deve ancora fare e che è prematuro parlare degli effetti di questi cambiamenti sul Colle, affremando che le parole di Berlusconi sono stati un semplice esempio di natura tecnica. Apriti cielo. Capanna interpellato dal conduttore ha affermato che il dibattito sul presiddenzialismo è una perdita di tempo che gli italiani hanno altre priorità. La Russa non ci sta e risponde per le rime: "Scusate voglio dire una cosa. Il tema della trasmissione lo sceglie il conduttore, non lo scegliamo noi. Se il conduttore vuole parlare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) A L'Aria Che Tira botta e risposta serrato tra Ignazio La, Mario Capanna e la grillina Carla Ruocco. Al centro della puntata c'è il tema del presidenzialismo e le parole, travisate di Berlusconi su Mattarella. Laha spiegato che la riforma si deve ancora fare e che è prematuro parlare degli effetti di questi cambiamenti sul Colle, affremando che le parole di Berlusconi sono stati un semplice esempio di natura tecnica. Apriti cielo. Capanna interpellato dal conduttore ha affermato che il dibattito sul presiddenzialismo è una perdita di tempo che gli italiani hanno altre priorità. Lanon ci sta e risponde per le rime: "voglio dire una. Il tema della trasmissione lo sceglie il conduttore, non lo scegliamo noi. Se il conduttore vuole parlare di ...

