Renato Pozzetto, malore per l'attore: è ricoverato da prima di Ferragosto (Di martedì 16 agosto 2022) La notizia è stata rilanciata da alcuni siti lombardi. Non è stata specificata la natura del malore ma le condizioni di Pozzetto sarebbero in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 agosto 2022) La notizia è stata rilanciata da alcuni siti lombardi. Non è stata specificata la natura delma le condizioni disarebbero in ...

matteosalvinimi : Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto - fanpage : ??Renato Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese - lussif72 : RT @rtl1025: ?? Renato #Pozzetto è ricoverato all’ospedale di Circolo di #Varese dal 12 agosto. L’attore 'è stato trasportato al nosocomio v… - ilgiornale : Ferragosto in ospedale per Renato Pozzetto: il popolare attore ha avuto un malore ed è stato ricoverato a Varese, d… - foyli : Malore per Renato Pozzetto: ricoverato a Ferragosto -