Quirinale e Credo, così Salvini e Berlusconi si complicano la vita da soli (Di martedì 16 agosto 2022) Cornetti rossi e salmi religiosi. Non per superstizione e neanche per fede, ma nel centro destra sta comunque crescendo il timore per la doppia maledizione del Quirinale e dell'emulazione politica del Credo cattolico. Sondaggi alla mano e constatazione diretta fra la gente e sui social dello sdegno suscitato, a Fratelli d'Italia è scattato l'allarme per la valanga di autogol elettorali che stanno collezionando Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Oltre alla gravità istituzionale del coinvolgimento personale e della delegittimazione del ruolo di garante della Costituzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le affermazioni al limite della mala fede del leader di Forza Italia su un presidenzialismo ancora tutto da definire, incardinare e varare, stanno scuotendo in profondità l'opinione pubblica.

