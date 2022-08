Oscar | le scuse dell’Academy a Sacheen Littlefeather | 50 anni fa salì sul palco per difendere i nativi americani

Leggi su open.online

(Di martedì 16 agosto 2022) Era il 1973 quando l’attrice e attivista statunitensesuldegli Academy Awards e rifiutò l’come miglior attore per conto di Marlon Brando, che aveva deciso di boicottare la cerimonia di quell’anno per protestare contro la rappresentazione che Hollywood faceva dei. Afurono concessi solo 60 secondi per leggere il lungo discorso che aveva preparato. Tentò comunque, in quel breve tempo, dii diritti del suo popolo, tra i fischi e gli applausi. Ora, quasi 50dopo, l’Academy of motion picture arts and sciences si scusa formalmente con l’attrice a attivista per i maltrattamenti subiti quella sera e neglia seguire. ...