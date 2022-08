Nuova ondata di caldo in Sicilia, mercoledì 17 agosto temperature in crescita: bollino rosso giovedì (Di martedì 16 agosto 2022) Le previsioni del tempo per le prossime ore in Sicilia vedono tempo stabile e un rapido rialzo termico con valori che toccheranno picchi di 38 gradi. L’anticiclone Nord-Africano risale velocemente verso la Sicilia trascinando con sé aria piuttosto calda. La scorsa notte una depressione posizionata sul Tirreno ha aperto ufficialmente la ‘parentesi’ calda di metà agosto poiché ha dato luogo al rinforzo dei venti caldi di Libeccio e Scirocco che stanno favorendo, e lo faranno ancora, temperature percepite molto elevate, a Palermo si sono registrati 38 gradi intorno alle 15 a causa dell’alta umidità. Questa ondata di caldo comunque non durerà a lungo. Sarà breve ma intensa e dovrebbe durare fino a venerdì 19 agosto quando i venti caldi di Scirocco verranno sostituiti da ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 16 agosto 2022) Le previsioni del tempo per le prossime ore invedono tempo stabile e un rapido rialzo termico con valori che toccheranno picchi di 38 gradi. L’anticiclone Nord-Africano risale velocemente verso latrascinando con sé aria piuttosto calda. La scorsa notte una depressione posizionata sul Tirreno ha aperto ufficialmente la ‘parentesi’ calda di metàpoiché ha dato luogo al rinforzo dei venti caldi di Libeccio e Scirocco che stanno favorendo, e lo faranno ancora,percepite molto elevate, a Palermo si sono registrati 38 gradi intorno alle 15 a causa dell’alta umidità. Questadicomunque non durerà a lungo. Sarà breve ma intensa e dovrebbe durare fino a venerdì 19quando i venti caldi di Scirocco verranno sostituiti da ...

